СБУ разоблачила незаконное отчуждение имущества Львовского горсовета
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 27 мая. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили незаконное отчуждение имущества Львовского городского совета. Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета, передает УНН.
“Правоохранители установили, что местный предприниматель незаконно переоформил во владение 100 кв.м. коммунальной собственности, ранее использовалось как хранилище для населения от средств массового поражения в условиях чрезвычайного положения. По предварительным выводам экспертов рыночная стоимость противоправно отчужденного имущества в центре Львова составляет 10 млн. грн ”, - говорится в сообщении.
Открыто уголовное производство по ч.3 ст.190 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются следственные действия.
Напомним, 25 мая чиновники в Хмельницкой обл. присвоили 350 тыс .