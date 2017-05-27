СБУ разоблачила незаконное отчуждение имущества Львовского горсовета

“Правоохранители установили, что местный предприниматель незаконно переоформил во владение 100 кв.м. коммунальной собственности, ранее использовалось как хранилище для населения от средств массового поражения в условиях чрезвычайного положения. По предварительным выводам экспертов рыночная стоимость противоправно отчужденного имущества в центре Львова составляет 10 млн. грн ”, - говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.190 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия.

Напомним, 25 мая чиновники в Хмельницкой обл. присвоили 350 тыс .