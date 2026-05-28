Заместитель мэра Харькова попал в смертельное ДТП и сложил полномочия "на время следственных действий"

Киев • УНН

 • 1160 просмотра

В Харькове заместитель мэра Иван Кузнецов попал в смертельное ДТП с мотоциклистом. Чиновник был трезв и сложил полномочия на время расследования.

В Харькове заместитель городского головы Игоря Терехова попал в смертельное ДТП. Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, в настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия, устанавливаются все обстоятельства и механизм дорожно-транспортного происшествия, передает УНН.

Под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 УК Украины) 

— говорится в сообщении.

Детали

По предварительным данным следствия, 28 мая около 16:00 на перекрестке ул. Клочковской и пер. Кравцова в Харькове водитель автомобиля FORD F150 при выполнении маневра левого поворота не предоставил преимущество в движении мотоциклу KAWASAKI NINJA ZX-6R, который двигался по встречной полосе. В результате произошло столкновение.

От полученных травм водитель мотоцикла скончался в карете экстренной медицинской помощи. Погибшему было 43 года.

За рулем автомобиля находился заместитель Харьковского городского головы Иван Кузнецов. Информацию о ДТП он также обнародовал на своей странице в социальной сети.

К сожалению, я стал участником дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб мотоциклист. Это большая трагедия, и я искренне соболезную родным и близким. Я начал движение после того, как другие автомобили остановились и предоставили мне возможность проехать. Мотоцикл двигался на большой скорости, и из-за транспортных средств ни его, ни, возможно, ему меня, фактически, не было видно до момента столкновения 

— сообщил Кузнецов в Instagram.

Он добавил, что во избежание любых сомнений относительно возможного влияния на расследование, "на время проведения следственных действий я слагаю с себя полномочия заместителя городского головы".

Добавим

Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, предварительно установлено, что водитель автомобиля был трезв.

В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия, изымаются и анализируются записи с камер видеонаблюдения, устанавливаются все обстоятельства и механизм дорожно-транспортного происшествия.

После проведения необходимых следственных действий будет решаться вопрос о сообщении водителю авто о подозрении.

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
Дорожно-транспортное происшествие
Социальная сеть
Игорь Терехов
Харьков