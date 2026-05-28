Заместитель мэра Харькова попал в смертельное ДТП и сложил полномочия "на время следственных действий"
В Харькове заместитель мэра Иван Кузнецов попал в смертельное ДТП с мотоциклистом. Чиновник был трезв и сложил полномочия на время расследования.
В Харькове заместитель городского головы Игоря Терехова попал в смертельное ДТП. Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, в настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия, устанавливаются все обстоятельства и механизм дорожно-транспортного происшествия, передает УНН.
Под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 УК Украины)
По предварительным данным следствия, 28 мая около 16:00 на перекрестке ул. Клочковской и пер. Кравцова в Харькове водитель автомобиля FORD F150 при выполнении маневра левого поворота не предоставил преимущество в движении мотоциклу KAWASAKI NINJA ZX-6R, который двигался по встречной полосе. В результате произошло столкновение.
От полученных травм водитель мотоцикла скончался в карете экстренной медицинской помощи. Погибшему было 43 года.
За рулем автомобиля находился заместитель Харьковского городского головы Иван Кузнецов. Информацию о ДТП он также обнародовал на своей странице в социальной сети.
К сожалению, я стал участником дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб мотоциклист. Это большая трагедия, и я искренне соболезную родным и близким. Я начал движение после того, как другие автомобили остановились и предоставили мне возможность проехать. Мотоцикл двигался на большой скорости, и из-за транспортных средств ни его, ни, возможно, ему меня, фактически, не было видно до момента столкновения
Он добавил, что во избежание любых сомнений относительно возможного влияния на расследование, "на время проведения следственных действий я слагаю с себя полномочия заместителя городского головы".
Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, предварительно установлено, что водитель автомобиля был трезв.
В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия, изымаются и анализируются записи с камер видеонаблюдения, устанавливаются все обстоятельства и механизм дорожно-транспортного происшествия.
После проведения необходимых следственных действий будет решаться вопрос о сообщении водителю авто о подозрении.