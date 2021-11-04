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Покушение на Шефира: полиция тесно сотрудничает с ФБР и ищет исполнителей по патронам

Киев • УНН

 • 16747 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Украинские правоохранители в расследовании покушения на первого помощника Президента Украины Сергея Шефира активно сотрудничают с американским ФБР, который помагает изучить сотни часов записей с камер наблюдения. Об этом во время брифинга в четверг рассказал первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин, передает корреспондент УНН.

Покушение на Шефира: полиция тесно сотрудничает с ФБР и ищет исполнителей по патронам

Цитата:

“На сегодняшний день досудебное расследование в этом уголовном производстве продолжается, в связи с его чрезвычайной сложностью и большим объемом информации, который мы должны проанализировать”, - сказал Енин журналистам.

"Напомню, мы извлекли из всех камер десятки и сотни часов соответствующих записей, они анализируются очень тщательно как нашими специалистами, так и нашими коллегами из Соединенных Штатов Америки. Речь идет о представителях ФБР, которые помогают нам вместе с их соответствующими техническими возможностями", - сообщил он.

Детали

Заместитель министра отметил, что правоохранители сейчас активно работают над разработкой нескольких версий.

В то же время, по его словам, в интересах следствия пока никаких дополнительных деталей МВД не предоставит.

Необычные патроны

Журналисты отметили, что общались с человеком, который имеет охотничий нарезной карабин и который утверждает, что он был приглашен на допрос в качестве свидетеля по упомянутому делу.

"При осмотре места происшествия мы обнаружили весьма специфический вид патронов, как мы уже это комментировали. Соответственно, мы отрабатываем все факты продажи соответствующих патронов на территории Украины с тем, чтобы выйти на след исполнителей этого преступления”, - прокомментировал эту информацию Енин.

Контекст

22 сентября, около 10 часов утра, недалеко от села Лесники Киевской области, была обстреляна машина первого помощника Президента Сергея Шефира.

В результате стрельбы пострадал водитель Шефира, которого госпитализировали. Нападавших разыскивают. Сергей Шефир не пострадал в результате покушения.

Из-за покушения на Шефира открыли уголовное производство, предварительная квалификация - покушение на убийство двух и более лиц.

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