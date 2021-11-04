Замах на Шефіра: поліція тісно співпрацює з ФБР та шукає виконавців за набоями
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Українські правоохоронці у розслідуванні замаху на першого помічника Президента України Сергія Шефіра активно співпрацюють з американським ФБР, які допомагають вивчити сотні годин записів з камер спостереження. Про це під час брифінгу у четвер розповів перший застуник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін, передає кореспондент УНН.
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“На сьогоднішній день досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні триває, у зв’язку з його надзвичайною складністю і великим обсягом інформації, який ми маємо проаналізувати”, - сказав Єнін журналістам.
“Нагадаю, ми витягнули з усіх камер десятки і сотні годин відповідних записів, вони аналізуються дуже ретельно як нашими фахівцями, так і нашими колегами зі Сполучених Штатів Америки. Йдеться про представників ФБР, які допомагають нам разом з їхніми відповідними технічними можливостями”, - повідомив він.
Деталі
Заступник міністра зазначив, що правоохоронці наразі активно працюють над розробкою декількох версій.
Водночас, з його слів, в інтересах слідства наразі жодних додаткових деталей МВС не надасть.
Незвичні набої
Журналісти зазначили, що спілкувалися з людиною, яка має мисливський нарізний карабін та яка стверджує, що її було запрошено на допит як свідка у згаданій справі.
“Під час огляду місця події ми виявили досить специфічний вид набоїв, як ми вже це коментували. Відповідно, ми відпрацьовуємо всі факти продажу відповідних набоїв на території України з тим, щоб вийти на слід виконавців цього злочину”, - прокоментував цю інформацію Єнін.
Контекст
22 вересня, близько 10-ї години ранку, неподалік від села Лісники Київської області, була обстріляна автівка першого помічника Президента Сергія Шефіра.
У результаті стрілянини постраждав водій Шефіра, якого госпіталізували. Нападників розшукують. Сергій Шефір не постраждав у результаті замаху.
Через замах на Шефіра відкрили кримінальне провадження, попередня кваліфікація — замах на вбивство двох і більше осіб.