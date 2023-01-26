Залужный: уничтожено 47 из 55 запущенных по Украине вражеских ракет
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Силами и средствами противовоздушной обороны ВСУ было уничтожено 47 из 55 российских ракет, запущенных по Украине. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный, передает УНН.
По его словам, россия сегодня нанесла массированный ракетный удар по территории Украины. Противник совершил 55 пусков ракет воздушного и морского базирования (Х-101, Х-555, Х-47 «Кинжал», «Калибр», Х-59) с самолетов Ту-95, Су-35, МиГ-31К и кораблей из акватории Черного моря.
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«Силами и средствами противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины уничтожено 47 крылатых ракет, 20 из них в районе столицы. Кроме того, три из четырех управляемых авиационных ракет Х-59 не достигли своих целей», - написал Залужный.
Он отметил, что цель россиян остается неизменной – психологическое давление на украинцев и разрушение критической инфраструктуры.
Дополнение
Министр энергетики Герман Галущенко сообщал, что российская армия сегодня снова обстреляла объекты энергетики в попытке создать системный сбой в энергосистеме Украины, есть попадания и аварийные отключения, самая сложная ситуация сейчас в Киевской, Одесской и Винницкой областях.