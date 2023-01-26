Залужный: уничтожено 47 из 55 запущенных по Украине вражеских ракет

По его словам, россия сегодня нанесла массированный ракетный удар по территории Украины. Противник совершил 55 пусков ракет воздушного и морского базирования (Х-101, Х-555, Х-47 «Кинжал», «Калибр», Х-59) с самолетов Ту-95, Су-35, МиГ-31К и кораблей из акватории Черного моря.

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«Силами и средствами противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины уничтожено 47 крылатых ракет, 20 из них в районе столицы. Кроме того, три из четырех управляемых авиационных ракет Х-59 не достигли своих целей», - написал Залужный.

Он отметил, что цель россиян остается неизменной – психологическое давление на украинцев и разрушение критической инфраструктуры.

Дополнение

Министр энергетики Герман Галущенко сообщал, что российская армия сегодня снова обстреляла объекты энергетики в попытке создать системный сбой в энергосистеме Украины, есть попадания и аварийные отключения, самая сложная ситуация сейчас в Киевской, Одесской и Винницкой областях.