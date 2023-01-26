Залужний: знищено 47 з 55 запущених по Україні ворожих ракет
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Силами і засобами протиповітряної оборони ЗСУ було знищено 47 з 55 російських ракет, запущених по Україні. Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, передає УНН.
За його словами, росія сьогодні завдала масованого ракетного удару по території України. Противник здійснив 55 пусків ракет повітряного та морського базування (Х-101, Х-555, Х-47 «Кинджал», «Калібр», Х-59) з літаків Ту-95, Су-35, МіГ-31К та кораблів з акваторії Чорного моря.
Цитата
«Силами і засобами протиповітряної оборони Збройних Сил України знищено 47 крилатих ракет, 20 з них в районі столиці. Крім того, три із чотирьох керованих авіаційних ракет Х-59 не досягли своїх цілей», - написав Залужний.
Він зазначив, що мета росіян залишається незмінною – психологічний тиск на українців та руйнування критичної інфраструктури.
Доповнення
Міністр енергетики Герман Галущенко повідомляв, що російська армія сьогодні знову обстріляла об’єкти енергетики у спробі створити системний збій в енергосистемі України, є влучання і аварійні відключення, найскладніша ситуація наразі в Київській, Одеській та Вінницькій областях.