Залужний: знищено 47 з 55 запущених по Україні ворожих ракет

За його словами, росія сьогодні завдала масованого ракетного удару по території України. Противник здійснив 55 пусків ракет повітряного та морського базування (Х-101, Х-555, Х-47 «Кинджал», «Калібр», Х-59) з літаків Ту-95, Су-35, МіГ-31К та кораблів з акваторії Чорного моря.

Цитата

«Силами і засобами протиповітряної оборони Збройних Сил України знищено 47 крилатих ракет, 20 з них в районі столиці. Крім того, три із чотирьох керованих авіаційних ракет Х-59 не досягли своїх цілей», - написав Залужний.

Він зазначив, що мета росіян залишається незмінною – психологічний тиск на українців та руйнування критичної інфраструктури.

Доповнення

Міністр енергетики Герман Галущенко повідомляв, що російська армія сьогодні знову обстріляла об’єкти енергетики у спробі створити системний збій в енергосистемі України, є влучання і аварійні відключення, найскладніша ситуація наразі в Київській, Одеській та Вінницькій областях.