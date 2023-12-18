Залужный отказался комментировать контрнаступление: "Иначе это будет шоу, а не война"

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный отказался отвечать на вопрос журналистки о новом контрнаступлении якобы запланированном на 2024 год, передает УНН со ссылкой на комментарий, который обнародован на "Мы - Украина".

Это война, я не могу говорить, что я планирую, что мы должны делать. Иначе это будет шоу, а не война, цена которому - человеческие жизни. Об этом нельзя говорить ни в коем случае! - сказал Залужный.

Детали

Недавно западные СМИ начали распространять информацию о якобы планах Украины по контрнаступлению в следующем году. В частности в BILD заявляли, что "сейчас Украина переориентирует свою оборону и принимает новую, удивительную стратегию".

В свою очередь издание Welt привело мнение эксперта, что "Украина, вероятно, собирает ресурсы для нового контрнаступления в следующем году".

Однако Валерий Залужный отметил, что из соображений безопасности не может комментировать подобные заявления.

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