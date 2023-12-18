Залужный отказался комментировать контрнаступление: "Иначе это будет шоу, а не война"
Валерий Залужный, главнокомандующий Вооруженных сил Украины, отказался обсуждать планы контрнаступления на 2024 год.
Имения в Буковеле на более 50 миллионов гривен: имущество бывшего военкома с Ривненщины перешло государству
Имущество бывшего начальника Ривненского военкомата Сергея Луцюка стоимостью 51,7 млн грн было арестовано государством по подозрению в незаконном обогащении и нападении на военнослужащего.
Помощник госсекретаря США прибыл в Киев
Помощник Государственного секретаря США Джеймс О'Брайен посетил Украину, засвидетельствовав непоколебимую поддержку со стороны США, как сообщила посол Бриджит Бринк.
Конгресс США вряд ли завершит работу над соглашением о безопасности границ и помощи Украине до конца года - Politico
Американские законодатели вряд ли завершат работу над соглашением по безопасности границ и помощи Украине в этом месяце, пишет Politico.
Западные компании, которые вышли с российского рынка, понесли убытки на 103 миллиарда долларов - NYT
Западные компании, которые вышли с рынка рф, понесли убытки на общую сумму 103 миллиарда долларов. Президент путин получает выгоду от приобретения активов по более низкой рыночной стоимости и введения высоких налогов на выход из страны.
россия разрушила Авдеевский коксохим, его восстановить будет невозможно - гендиректор "Метинвеста"
Авдеевский коксохимический завод будет невозможно восстановить после окончания войны из-за разрушений, нанесенных российскими обстрелами, заявил генеральный директор "Метинвеста" Рыженков. Основные потребители завода, "Азовсталь" и "ММК им. Ильича", также сталкиваются с неопределенным будущим.
КМИС: украинцы больше всего верят Зеленскому, Залужному и ВСУ, зато критика власти растет
Доверие к государственным институтам Украины снизилось: рейтинг доверия к Президенту упал с 84% до 62%, тогда как недоверие к Верховной Раде и правительству резко возросло. Высокий уровень доверия сохраняют Вооруженные силы и волонтеры.
Страны ЕС утилизировали более 200 миллионов доз вакцин от Covid-19 на 4 миллиарда евро
Страны ЕС уничтожили 215 миллионов доз вакцины против COVID-19 на сумму 4 миллиарда евро. Причем многие вакцины признали устаревшими, поскольку появились новые варианты.
Судье Киевского апелляционного суда Дзюбину определили залог в 4 млн грн
Судья Киевского апелляционного суда Киева Вячеслав Дзюбин, подозреваемый во взяточничестве, получил меру пресечения от Высшего антикоррупционного суда в виде залога в 4 млн грн и ряда процессуальных условий обязанностей, в том числе носить электронное средство контроля.
Дроны Кремниевой долины будут доставлять важнейшие медицинские принадлежности в Великобританию
Zipline сотрудничает с Национальной службой здравоохранения Великобритании (NHS) для использования дронов для доставки медицинских препаратов, чтобы уменьшить расходы и улучшить качество услуг. Они ожидают одобрения Управления гражданской авиации.