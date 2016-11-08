Железнодорожный участок Камыш-Заря-Волноваха откроют завтра после реконструкции
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Завтра, 9 ноября состоится торжественное открытие железнодорожного участка Камыш-Заря - Волноваха после реконструкции. Об этом УНН сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".
"Завтра, 9 ноября, состоится торжественное открытие железнодорожного участка Камыш-Заря-Волноваха", - сказано в сообщении.
Так, реконструкция участка позволит увеличить объемы перевозок в направлении предприятий и портов Мариуполя, что будет способствовать своевременной доставки сырья и вывоза готовой продукции мариупольских металлургических предприятий, улучшению пассажирского сообщения.
Напомним, в октября в "Укрзализныци" заявили, что пропускная способность еднственного железнодорожного хода в Мариуполь будет увеличена в полтора раза.