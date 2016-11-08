Залізничну дільницю Комиш-Зоря-Волноваха відкриють завтра після реконструкції
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Завтра, 9 листопада відбудеться урочисте відкриття залізничної дільниці Комиш-Зоря — Волноваха після реконструкції. Про це УНН повідомили у прес-службі “Укрзалізниці”.
“Завтра, 9 листопада, відбудеться урочисте відкриття залізничної дільниці Комиш-Зоря — Волноваха”, — сказано в повідомленні.
Так, реконструкція дільниці дозволить збільшити обсяги перевезень у напрямку підприємств і портів Маріуполя, що сприятиме своєчасним доставкам сировини й вивозу готової продукції маріупольських металургійних підприємств, покращенню пасажирського сполучення.
Нагадаємо, у жовтня в “Укрзалізниці” заявили, що пропускна здатність єдиного залізничного ходу до Маріуполя буде збільшена в півтора раза.