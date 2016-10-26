Железнодорожники закончили строительство блок-постов на перегоне Камыш-Заря - Волноваха

Реконструкция на указанных двухпутных перегонах блок-постов позволяет разделить перегон на два участка и увеличить одновременное нахождение поездов между станциями до двух единиц.

"На блок-постах установлены светофоры, управляемые дежурным по блок-посту. Кроме того, рабочее место дежурного по блок-посту оборудовано всеми устройствами оперативно-технологической связи и поездной радиосвязи", - сообщили в пресс-службе.

Сейчас продолжаются работы по оборудованию устройствами централизованного управления стрелками и сигналами новых разъездов на перегонах Розовка - Зачатьевский и Зачатьевский - Хлебодаровка. С целью повышения пропускной способности построили двухколейные разъезды, которые оборудуются устройствами железнодорожной автоматики.

Указанные работы планируется завершить до 11 ноября 2016 года.

Напомним, что после завершения строительства разъездов и обустройства блок-постов на направлении Камыш-Заря - Волноваха пропускная способность железнодорожной линии в направлении Мариуполя увеличится в полтора раза - до 23 пар грузовых поездов и 4 пар пассажирских в сутки.