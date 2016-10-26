Залізничники закінчили будівництво блок-постів на перегонах Комиш-Зоря – Волноваха
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Залізничники закінчили будівництво блок-постів на перегонах Комиш-Зоря — Розівка та Хлібодарівка — Волноваха та продовжують пусконалагоджувальні роботи з будівництва пристроїв сигналізації та зв’язку. Про це УНН повідомили в прес-службі Укрзалізниці.
Реконструкція на зазначених двоколійних перегонах блок-постів дозволяє розділити перегін на дві дільниці і збільшити одночасне знаходження поїздів між станціями до двох одиниць.
“На блок-постах встановлено світлофори, що керуються черговим по блок-посту. Крім того, робоче місце чергового блок-посту облаштовано усіма пристроями оперативно-технологічного зв’язку та поїзного радіозв’язку”, — повідомили у прес-службі.
Наразі тривають роботи з обладнання пристроями централізованого управління стрілками та сигналами нових роз’їздів на перегонах Розівка — Зачатівська та Зачатівська — Хлібодарівка. З метою підвищення пропускної спроможності побудовано двоколійні роз’їзди, що обладнуються пристроями залізничної автоматики.
Зазначені роботи планується завершити до 11 листопада 2016 року.
Нагадаємо, що після завершення будівництва роз’їздів та облаштування блок-постів на напрямку Комиш-Зоря — Волноваха пропускна здатність залізничної лінії в напрямку Маріуполя збільшиться у півтора рази — до 23 пар вантажних поїздів та 4 пар пасажирських на добу.