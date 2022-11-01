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“Железные лошадки” на службе: Parimatch передал 17 автомобилей для ВСУ в октябре

“Железные лошадки” на службе: Parimatch передал 17 автомобилей для ВСУ в октябре

Киев • УНН

 • 224537 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. В рамках регулярной помощи армии бренд Parimatch в октябре обеспечил ВСУ 17 автомобилями общей стоимостью 4 миллиона гривен. Всего с первых дней полномасштабной войны компания передала украинским защитникам и защитницам 136 автомобилей, передает УНН.

Микроавтобусы и полноприводные внедорожники остаются наиболее востребованными транспортными средствами среди защитников Украины. Автомобили нужны как для выполнения задач на линии фронта, так и для спасения жизней военных.

Parimatch пользуется любой возможностью в течение 2022 года, чтобы приобрести автомобили для украинской армии и максимально оперативно доставить их на передовую. В октябре компании удалось обеспечить несколько подразделений ВСУ 17 вездеходными и скоростными авто на общую сумму 4 миллиона гривен.

«Мобильность, скорость в принятии решений и высокий уровень самоорганизации наших военных позволяют проводить успешные контрнаступления. Они удивляют и вдохновляют весь мир. Для их выполнения важна техническая помощь армии, которую социально ответственный бизнес и волонтеры передают на фронт. Мы, как и вся Украина, верим в победу и ежедневно работаем для ее приближения», – подытожила CEO Parimatch Ukraine Наталья Гилевич.

В целом, за 8 месяцев полномасштабной войны бренд Parimatch направил 280 млн грн на помощь Вооруженным силам Украины и партнерским гуманитарным инициативам для поддержки людей, пострадавших от военных действий.

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