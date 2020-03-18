Оставайтесь дома: в Минздраве призвали украинцев не пренебрегать противоэпидемическими правилами
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Министр здравоохранения Илья Емец напомнил, что карантин - это не отпуск или каникулы и призвал оставаться дома. Об этом сообщает УНН со ссылки на пресс-службу Минздрава.
"Власть ввела карантин. Ограничено режим работы транспорта, закрыты кафе, бары, рестораны. К сожалению, многие воспринимают эти меры легкомысленно и пренебрегают установленными противоэпидемическими правилами и способами индивидуальной защиты. Я еще раз подчеркиваю, ситуация крайне серьезная. Не ставьте под угрозу свое здоровье и здоровье ваших близких", - отметил Емец.
Кроме того, он добавил, что если человек не ходит на работу, то это не повод ходить в гости и встречаться с друзьями.
"Карантин - это не каникулы или отпуск. Если вы не пошли на работу, это не значит, что надо ходить в гости к друзьям. Мы настаиваем, чтобы вы оставались дома. Самоизоляция - это новая жизненная философия всех сознательных людей по всему миру. Не будьте равнодушными к друзьям и знакомым. Всеми способами пропагандируйте домашний режим. Простые вещи спасают жизнь", - отметил министр.
Напомним, украинские звезды приняли участие в кампании Минздрава против коронавируса.