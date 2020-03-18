Залишайтесь вдома: у МОЗ закликали українців не нехтувати протиепідемічними правилами

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Київ • УНН

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КИЇВ. 18 березня. УНН. Міністр охорони здоров’я Ілля Ємець нагадав, що карантин — це не відпустка чи канікули та закликав залишатися вдома. Про це повідомляє УНН із посилання на пресслужбу МОЗ.

“Влада запровадила карантин. Обмежено режим роботи транспорту, зачинені кафе, бари, ресторани. На жаль, багато хто сприймає ці заходи легковажно та нехтує встановленими протиепідемічними правилами та способами індивідуального захисту. Я ще раз наголошую, ситуація вкрай серйозна. Не ставте під загрозу своє здоров’я та здоров’я ваших близьких”, — зазначив Ємець.

Окрім того, він додав, що якщо людина не ходить на роботу, то це не привід ходити в гості та зустрічатися з друзями.

“Карантин — це не канікули чи відпустка. Якщо ви не пішли на роботу, це не означає, що треба ходити в гості до друзів. Ми наполягаємо, щоб ви залишалися вдома. Самоізоляція — це нова життєва філософія всіх свідомих людей по всьому світу. Не будьте байдужими до друзів та знайомих. Всіма способами пропагуйте домашній режим. Прості речі рятують життя!”, — зауважив міністр.

Нагадаємо, українські зірки взяли участь у кампанії МОЗ проти коронавірусу.

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