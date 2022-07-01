"Заліг" в Киеве: задержали россиянина, которого два года искал Интерпол
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. В Киеве СБУ задержала россиянина, которого объявили в международный розыск за тяжкие преступления, связанные с финансовыми сделками. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Детали
Контрразведчики СБУ установили, что россиянин скрывается на территории Украины от правоохранителей Литовской Республики.
Его объявили в международный розыск за совершение тяжких преступлений, связанных с финансовыми сделками.
Злоумышленник пытался легализоваться в Хмельницком. Однако после того, как его замысел провалился, он скрылся и "залег" в Киеве, где его и задержала СБУ.
Сейчас решается вопрос о применении к иностранцу экстрадиционного ареста. Также проверят его возможную причастность к совершению преступлений в Украине.
Операцию провели сотрудники Хмельницкого управления СБУ под процессуальным руководством прокуратуры.
Напомним
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