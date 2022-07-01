"Заліг" у Києві: затримали росіянина, якого два роки шукав Інтерпол

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Контррозвідники СБУ встановили, що росіянин переховується на території України від правоохоронців Литовської Республіки.

Його оголосили у міжнародний розшук за здійснення тяжких злочинів, пов’язаних із фінансовими оборудками.

Зловмисник намагався легалізуватися у Хмельницькому. Проте після того, як його задум провалився, він утік та "заліг" у Києві, де його й затримала СБУ.

Наразі вирішують питання щодо застосування до іноземця екстрадиційного арешту. Також перевірять його можливу причетність до скоєння злочинів в Україні.

Операцію провели співробітники Хмельницького управління СБУ під процесуальним керівництвом прокуратури.

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