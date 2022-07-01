"Заліг" у Києві: затримали росіянина, якого два роки шукав Інтерпол
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. У Києві СБУ затримала росіянина, якого оголосили у міжнародний розшук за тяжкі злочини, пов’язані з фінансовими оборудками. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу СБУ.
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Контррозвідники СБУ встановили, що росіянин переховується на території України від правоохоронців Литовської Республіки.
Його оголосили у міжнародний розшук за здійснення тяжких злочинів, пов’язаних із фінансовими оборудками.
Зловмисник намагався легалізуватися у Хмельницькому. Проте після того, як його задум провалився, він утік та "заліг" у Києві, де його й затримала СБУ.
Наразі вирішують питання щодо застосування до іноземця екстрадиційного арешту. Також перевірять його можливу причетність до скоєння злочинів в Україні.
Операцію провели співробітники Хмельницького управління СБУ під процесуальним керівництвом прокуратури.
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