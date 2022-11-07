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Зависимость ЕС от Китая по определенным направлениям больше, чем от российского газа – Боррель

Зависимость ЕС от Китая по определенным направлениям больше, чем от российского газа – Боррель

Киев • УНН

 • 310551 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Зависимость Европейского Союза от Китая в цепях поставок и стратегии перехода на экологически чистое производство больше, чем от российского газа. Об этом заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, пишет УНН со ссылкой на сайт Европейской службы внешних действий.

Цитата

"Китай играет решающую роль во многих цепях поставок, и наша зависимость в стратегии перехода на экологически чистое производство от Китая сейчас больше, чем зависимость от ископаемого топлива из россии. На Китай приходится 90% наших потребностей в магнии, 90% потребностей в редкоземельных металлах и 80% используемых в ЕС солнечных панелей. Нам нужно работать над уменьшением этой чрезмерной зависимости, устранением уязвимостей и усилением нашей устойчивости. Мы будем продолжать сотрудничать с нашими партнерами по Китаю, в частности через G7", - сообщил главный дипломат ЕС по итогам встречи министров стран G7.

Детали

По словам Борреля, после того, как Си Цзиньпин получил мандат в должности генерального секретаря партии КНР в третий раз, Пекин "консолидирует свою более решительную политику". Так, дополнительная напряженность в Тайванском проливе может оказать разрушительное влияние на отношения между ЕС и Китаем, поэтому Евросоюз "должен подготовиться к разным возможным сценариям".

Главный дипломат ЕС отметил, что Китай остается одновременно и ключевым экономическим партнером, и общим конкурентом, и системным соперником для Брюсселя. 

"Мы должны управлять конкуренцией с Китаем во всех сферах и вместе с тем стремиться к конструктивному сотрудничеству, где это возможно и в наших интересах. Это включает в себя такие глобальные вызовы, как мир и безопасность, глобальное здоровье, кризис климата и биоразнообразие и сохранение природных ресурсов, в частности, накануне решающей недели с началом COP 27", - отметил он.

Боррель подытожил, что должны быть созданы равные условия для европейских компаний, работающих в Китае, чтобы зависимости ЕС не превратились в уязвимые места.

Напомним

По итогам встречи министров G7 Боррель заявил, что поскольку российскому диктатору Владимиру Путину не удалось завоевать Украину, он, очевидно, намерен ее уничтожить.

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