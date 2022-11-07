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Залежність ЄС від Китаю за певними напрямками більша, ніж від російського газу - Боррель

Залежність ЄС від Китаю за певними напрямками більша, ніж від російського газу - Боррель

Київ • УНН

 • 310555 перегляди

КИЇВ. 7 листопада. УНН. Залежність Європейського Союзу від Китаю у ланцюгах постачання та стратегії переходу на екологічно чисте виробництво є більшою, ніж від російського газу. Про це заявив високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, пише УНН з посиланням на сайт Європейської служби зовнішніх дій.

Цитата

"Китай відіграє вирішальну роль у багатьох ланцюгах постачання, і наша залежність у стратегії переходу на екологічно чисте виробництво від Китаю наразі є більшою, ніж залежність від викопного палива з росії. На Китай припадає 90% наших потреб у магнії, 90% потреб у рідкоземельних металах і 80% сонячних панелей, які використовуються в ЄС. Нам потрібно працювати над зменшенням цієї надмірної залежності, усуненням вразливостей і посиленням нашої стійкості. Ми продовжуватимемо співпрацювати з нашими партнерами щодо Китаю, зокрема через G7", - повідомив головний дипломат ЄС за підсумками зустрічі міністрів країн G7.

Деталі

За словами Борреля, після того, як Сі Цзіньпін отримав мандат на посаді генерального секретаря партії КНР втретє, Пекін "консолідує свою більш рішучу політику". Так, додаткова напруженість у Тайванській протоці може мати руйнівний вплив на відносини між ЄС і Китаєм, тому Євросоюз "повинен підготуватися до різних можливих сценаріїв".

Головний дипломат ЄС відзначив, що Китай залишається водночас і ключовим економічним партнером, і загальним конкурентом, і системним суперником для Брюсселю. 

"Ми повинні керувати конкуренцією з Китаєм у всіх сферах і разом з тим прагнути до конструктивної співпраці, де це можливо і в наших інтересах. Це включає такі глобальні виклики, як мир і безпека, глобальне здоров’я, криза клімату та біорізноманіття та збереження природних ресурсів, зокрема напередодні вирішального тижня з початком COP 27", - зазначив він.

Боррель підсумував, що повинні бути створені рівні умови для європейських компаній, які працюють у Китаї, щоб залежності ЄС не перетворилися на вразливі місця.

Нагадаємо

За підсумками зустрічі міністрів G7 Боррель заявив, що оскільки російському диктатору володимиру путіну не вдалося завоювати Україну, він, очевидно, має намір її знищити.

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