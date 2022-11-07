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Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга
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Боррель: Оскільки путіну не вдалося завоювати Україну, він, очевидно, має намір її знищити

Боррель: Оскільки путіну не вдалося завоювати Україну, він, очевидно, має намір її знищити

Київ • УНН

 • 439741 перегляди

КИЇВ. 7 листопада. УНН. Високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що оскільки російському диктатору володимиру путіну не вдалося завоювати Україну, він, очевидно,має намір її знищити, здійснюючи атаки на цивільну інфраструктуру країни. Про це інформує УНН, посилаючись на сайт Євросоюзу. 

Цитата

"Оскільки Путіну не вдалося підкорити Україну, він, очевидно, тепер має намір тероризувати українське населення і знищити країну. Але українці відбиваються, і ми підтримуємо їх чим можемо", - зазначив Боррель.

Деталі

Головний дипломат ЄС повідомив, що провів розмову по відеозв'язку з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, під час якої засудив ескалацію з боку рф, а саме її атаки на мирне населення та цивільну інфраструктуру країни.

Боррель зазначив, що країни-члени ЄС мобілізували понад 19 мільярдів євро на економічну, соціальну та фінансову стійкість України та 3,1 мільярда євро на військову підтримку. За його словами, допомога також включає технічну підтримку для відновлення енергетичної інфраструктури та постачання додаткової електроенергії. Крім цього, додав він, Євросоюз збільшить гуманітарну допомогу Києву з огляду на наближення зими.

Нагадаємо

Цього тижня Європейський Союз планує представити план допомоги Україні на 2023 рік на 18 мільярдів євро.

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