Боррель: Поскольку путину не удалось завоевать Украину, он, очевидно, намерен ее уничтожить

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"Поскольку Путину не удалось завоевать Украину, он, очевидно, теперь намерен терроризировать украинское население и уничтожить страну. Но украинцы отбиваются, и мы поддерживаем их чем можем", - отметил Боррель.

Детали

Главный дипломат ЕС сообщил, что провел разговор по видеосвязи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, во время которого осудил эскалацию со стороны россии, а именно ее атаки на мирное население и гражданскую инфраструктуру страны.

Боррель отметил, что страны-члены ЕС мобилизовали более 19 миллиардов евро на экономическую, социальную и финансовую устойчивость Украины и 3,1 миллиарда евро на военную поддержку. По его словам, помощь также включает в себя техническую поддержку для восстановления энергетической инфраструктуры и поставки дополнительной электроэнергии. Кроме этого, добавил он, Евросоюз увеличит гуманитарную помощь Киеву, учитывая приближение зимы.

Напомним

На этой неделе Европейский Союз планирует представить план помощи Украине на 2023 год на 18 миллиардов евро.