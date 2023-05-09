Закупки продуктов для армии станут публичными - Шмыгаль

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По словам Шмыгаля, во время заседания Кабмина было принято важное решение, которое касается прозрачности государства и государственных закупок.

"Мы продолжаем менять подходы к закупке оборонной продукции. Ищем правильный баланс между ограничениями военного времени и открытостью для общественности", - сказал премьер.

По его словам, оборонные закупки на время военного положения будут разделены на две группы.

"Первая группа – это оружие, техника и другая продукция оборонного назначения. Информация об этих закупках останется закрытой. Вторая группа – это, например, продукты питания для нашей армии. Отныне заказчик будет заранее обнародовать объявление о такой закупке, и это объявление будет включать информацию об ориентировочных объемах, условиях и сроках поставок. Также в электронной системе будут обнародоваться отчеты о закупке, если она заключалась без электронной системы", - резюмировал премьер.

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