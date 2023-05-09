Закупки продуктов для армии станут публичными - Шмыгаль
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Кабинет министров меняет подходы к оборонным закупкам. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль и добавил, что закупки продуктов питания для армии станут публичными, передает УНН.
Детали
По словам Шмыгаля, во время заседания Кабмина было принято важное решение, которое касается прозрачности государства и государственных закупок.
"Мы продолжаем менять подходы к закупке оборонной продукции. Ищем правильный баланс между ограничениями военного времени и открытостью для общественности", - сказал премьер.
По его словам, оборонные закупки на время военного положения будут разделены на две группы.
"Первая группа – это оружие, техника и другая продукция оборонного назначения. Информация об этих закупках останется закрытой. Вторая группа – это, например, продукты питания для нашей армии. Отныне заказчик будет заранее обнародовать объявление о такой закупке, и это объявление будет включать информацию об ориентировочных объемах, условиях и сроках поставок. Также в электронной системе будут обнародоваться отчеты о закупке, если она заключалась без электронной системы", - резюмировал премьер.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Prozorro отныне будет появляться информация о небоевых оборонных закупках