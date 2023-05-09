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Закупівлі продуктів для армії стануть публічними - Шмигаль

Закупівлі продуктів для армії стануть публічними - Шмигаль

Київ • УНН

 • 1020189 перегляди

КИЇВ. 9 травня. УНН. Кабінет міністрів змінює підходи до оборонних закупівель. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль і додав, що закупівлі продуктів харчування для армії стануть публічними, передає УНН.

Деталі

За словами Шмигаля, під час засідання Кабміну було ухвалено важливе рішення, яке стосується прозорості держави та державних закупівель.

"Ми продовжуємо змінювати підходи щодо закупівлі оборонної продукції. Шукаємо правильний баланс між обмеженнями воєнного часу та відкритістю для громадськості", - сказав прем'єр.

За його словами, оборонні закупівлі на час воєнного стану будуть розділені на дві групи.

"Перша група – це зброя, техніка й інша продукція оборонного призначення. Інформація про ці закупівлі залишиться закритою. Друга група – це, наприклад, продукти харчування для нашої армії. Відтепер замовник буде заздалегідь оприлюднювати оголошення про таку закупівлю, і це оголошення включатиме інформацію про орієнтовні обсяги, умови та терміни поставок. Також в електронній системі будуть оприлюднюватися звіти про закупівлю, якщо вона укладалася без електронної системи", - резюмував прем'єр.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Prozorro відсьогодні з’являтиметься інформація про незбройні оборонні закупівлі

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