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Закрытием больниц должны заниматься врачи, а не политики - Емец

Закрытием больниц должны заниматься врачи, а не политики - Емец

Киев  •  УНН

 • 12333 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Министр здравоохранения Илья Емец заяивы, что вопросом закрытия больниц в рамках медреформы должны заниматься врачи, а не политики. Об этом он сообщил в эфире одного из телеканалов, передает УНН.

“Реформа системы здравоохранения Украины продолжается, но должно происходить эволюционным путем, чтобы не допустить ошибочного закрытия медицинских учреждений. Для обеспечения интересов пациентов судьбу реформы должны решать врачи, а не далекие от медицинской отрасли государственные служащие”, — сказал Емец.

Он отметил, что: “мы действительно должны обеспечить уменьшение количества койко-мест”.

“Но это должно произойти эволюционным путем. И это должны решать врачи-профессионалы, а не политики и чиновники: каким путем должна внедряться система государственного медицинского страхования. Эволюционно, через год, мы закроем тот коечный фонд, который не нужен, потому что туда не пойдут люди. Ни депутаты, ни чиновники этого не должны решать”, — отметил Емец.

Так, в условиях распространения заболевания COVID-19 важно обеспечить максимальную готовность медицинских учреждений к работе с пациентами.

“Поэтому я попросил три месяца, начиная с первого апреля, для того, чтобы продлить срок и не закрывать больницы”, — сказал он.

Напомним, ранее Зеленский заявлял, что многие в Украине не готовы ко второму этапу медреформы на 1 апреля.

Как ранее сообщалось в УНН, с 1 апреля 2020 года финансирование будут получать те больницы, которые имеют необходимое оборудование и могут оказать необходимую услугу, в то время как другие — перепрофилируют.

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