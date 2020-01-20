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Скалецька: з квітня фінансуватимуть ті лікарні, де можуть надати необхідну допомогу

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 січня. УНН. З 1 квітня 2020 року фінансування будуть отримувати ті лікарні, що мають необхідне обладнання та можуть надати необхідну послугу, у той час як інші – перепрофілюють. Про це в інтерв’ю для видання "Сегодня" повідомила міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька, передає УНН.

Скалецька: з квітня фінансуватимуть ті лікарні, де можуть надати необхідну допомогу

"З 1 квітня ті лікарні, де надається допомога пацієнтам, будуть фінансуватися. Лікарні, де допомога не може надаватися, бо немає необхідного обладнання, куди пацієнти не приходять – чи доцільно витрачати фінанси на такі заклади? Такі заклади мають пройти перепрофілювання і стати такими, куди пацієнти прийдуть", - розповіла Скалецька.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Уряд планує запровадити електронні лікарняні з квітня наступного року

За її словами, українці часто потребують саме тих видів допомоги, що не можуть надати у достатній кількості медзакладів.

"Для громадян це, можливо, зміна маршруту. Щоб краще розуміти, скільки пацієнтів потребують якого виду допомоги, надання медпослуг на вторинній ланці буде надаватися через лікаря первинки", - повідомила міністр.

Нагадаємо, уряд ухвалив Програму медичних гарантій, у зв’язку з чим з 1 квітня 2020 року змінюється система фінансування системи охорони здоров’я.

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