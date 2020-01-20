Скалецкая: с апреля будут финансировать те больницы, где могут оказать необходимую помощь

КИЕВ. 20 января. УНН. С 1 апреля 2020 года финансирование будут получать те больницы, которые имеют необходимое оборудование и могут оказать необходимую услугу, в то время как другие - перепрофилируют. Об этом в интервью для издания "Сегодня" сообщила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, передает УНН.