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Скалецкая: с апреля будут финансировать те больницы, где могут оказать необходимую помощь

Киев • УНН

 • 21270 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. С 1 апреля 2020 года финансирование будут получать те больницы, которые имеют необходимое оборудование и могут оказать необходимую услугу, в то время как другие - перепрофилируют. Об этом в интервью для издания "Сегодня" сообщила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, передает УНН.

Скалецкая: с апреля будут финансировать те больницы, где могут оказать необходимую помощь

"С 1 апреля те больницы, где оказывается помощь пациентам, будут финансироваться. Больницы, где помощь не может предоставляться, потому что нет необходимого оборудования, куда пациенты не приходят - целесообразно ли тратить финансы на такие заведения? Такие заведения должны пройти перепрофилирование и стать такими, куда пациенты придут", - рассказала Скалецкая.

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По ее словам, украинцы часто нуждаются именно в тех видах помощи, которые не могут предоставить в достаточном количестве медучреждений.

"Для граждан это, возможно, изменение маршрута. Чтобы лучше понимать, сколько пациентов нуждаются в каком виде помощи, предоставление медуслуг на вторичной звене будет предоставляться через врача первички", - сообщила министр.

Напомним, правительство приняло Программу медицинских гарантий, в связи с чем с 1 апреля 2020 года меняется система финансирования системы здравоохранения.

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