Зарубежные СМИ связывают обострение ситуации в Авдеевке с фамилиями Д.Трампа и В.Путина
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Зарубежные СМИ обратили внимание на обострение ситуации на востоке Украины, связывая боевые действия в Авдеевке с фамилиями президента США Дональда Трампа и президента Российской Федерации Владимира Путина, передает УНН.
В частности, журналисты Washington Post отмечают, что бои в Авдеевке начались после телефонного разговора Д.Трампа и В.Путина, во время которого они обсуждали конфликт в Украине.
Отмечается, что обострение на востоке Украины может стать "первой проверкой способности президента Д.Трампа вести переговоры с Кремлем по сложному конфликту".
"Кремль может считать переговоры лучшим способом достижения желаемого, а именно отмены санкций, введенных после аннексии Крыма, а также признание России великой державой, которая может доминировать в сфере влияния, включая Украину", - пишет издание.
New York Times отмечает, что "в Украине усиливается гражданская война, пока США стремится к потеплению в отношениях с Россией".
Издание отмечает, что обострение ситуации на востоке Украины "может осложнить попытки Америки улучшить отношения с Россией".
"Армия США помогает тренировать и оснащать украинских солдат, которые борются против поддерживаемых Россией сепаратистов в двух восточных областях Украины, в единственной на сегодня активной войне в Европе", - напоминает газета.
Зато издание Newsweek разместило статью под заголовком "Пока Трамп медлит, Путин раздувает войну в Украине".
"Атаки, которые имели место в воскресенье и понедельник, важные с точки зрения всплеска на фоне типичного уровня военных действий, но не чрезвычайные. Это только свежая глава в циклической схеме бесконечных вспышек и затуханий военных действий, которая стала присущей войне в Украине", - говорится в статье.
Издание отмечает, что по подсчетам украинских военных и независимых источников, "российско-сепаратистские силы" на Донбассе представлены 40 тысячами "пророссийских сепаратистов" и "около 5 тысячами солдат регулярной армии России".
При этом Россия продолжает поставлять в непризнанные республики оружие, патроны, войска и финансы, что, несмотря на возражения России, подтверждают "многочисленные независимые отчеты", не только Украины и НАТО, добавляет издание.
Напомним, Авдеевку в последние дни активно обстреливали боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов .