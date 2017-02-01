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Зарубежные СМИ связывают обострение ситуации в Авдеевке с фамилиями Д.Трампа и В.Путина

Зарубежные СМИ связывают обострение ситуации в Авдеевке с фамилиями Д.Трампа и В.Путина

Киев • УНН

 • 11464 просмотра

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Зарубежные СМИ обратили внимание на обострение ситуации на востоке Украины, связывая боевые действия в Авдеевке с фамилиями президента США Дональда Трампа и президента Российской Федерации Владимира Путина, передает УНН.

В частности, журналисты Washington Post отмечают, что бои в Авдеевке начались после телефонного разговора Д.Трампа и В.Путина, во время которого они обсуждали конфликт в Украине.

Отмечается, что обострение на востоке Украины может стать "первой проверкой способности президента Д.Трампа вести переговоры с Кремлем по сложному конфликту".

"Кремль может считать переговоры лучшим способом достижения желаемого, а именно отмены санкций, введенных после аннексии Крыма, а также признание России великой державой, которая может доминировать в сфере влияния, включая Украину", - пишет издание.

New York Times отмечает, что "в Украине усиливается гражданская война, пока США  стремится к потеплению в отношениях с Россией".

Издание отмечает, что обострение ситуации на востоке Украины "может осложнить попытки Америки улучшить отношения с Россией".

"Армия США помогает тренировать и оснащать украинских солдат, которые борются против поддерживаемых Россией сепаратистов в двух восточных областях Украины, в единственной на сегодня активной войне в Европе", - напоминает газета.

Зато издание Newsweek разместило статью под заголовком "Пока Трамп медлит, Путин раздувает войну в Украине".

"Атаки, которые имели место в воскресенье и понедельник, важные с точки зрения всплеска на фоне типичного уровня военных действий, но не чрезвычайные. Это только свежая глава в циклической схеме бесконечных вспышек и затуханий военных действий, которая стала присущей войне в Украине", - говорится в статье.

Издание отмечает, что по подсчетам украинских военных и независимых источников, "российско-сепаратистские силы" на Донбассе представлены 40 тысячами "пророссийских сепаратистов" и "около 5 тысячами солдат регулярной армии России".

При этом Россия продолжает поставлять в непризнанные республики оружие, патроны, войска и финансы, что, несмотря на возражения России, подтверждают "многочисленные независимые отчеты", не только Украины и НАТО, добавляет издание.

Напомним, Авдеевку в последние дни активно обстреливали боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов .

Украинские Национальные Новости

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