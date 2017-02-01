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Закордонні ЗМІ пов'язують загострення ситуації в Авдіївці з прізвищами Д.Трампа та В.Путіна

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 лютого. УНН. Закордонні ЗМІ звернули увагу на загострення ситуації на сході Україні, пов’язуючи бойові дії в Авдіївці з прізвищами президента США Дональда Трампа та президента Російської Федерації Володимира Путіна, передає УНН.

Зокрема, журналісти Washington Post наголошують, що бої в Авдіївці почалися після телефонної розмови Д.Трампа та В.Путіна, під час якої вони обговорювали конфлікт в Україні.

Зазначається, що загострення на сході України може стати "першою перевіркою здатності президента Д.Трампа вести переговори з Кремлем щодо складного конфлікту".

"Кремль може вважати перемовини кращим способом досягнення бажаного, а саме скасування санкцій, введених після анексії Криму, а також визнання Росії великою державою, яка може домінувати у сфері впливу, що включає Україну", - пише видання.

New York Times наголошує, що "в Україні посилюється громадянська війна, поки США прагне потепління у відносинах з Росією".

Видання зазначає, що загострення ситуації на сході України "може ускладнити намагання Америки поліпшити відносини з Росією".

"Армія США допомагає тренувати і оснащувати українських солдатів, які борються проти підтримуваних Росією сепаратистів у двох східних областях України, у єдиній на сьогодні активній війні в Європі", - нагадує газета.

Натомість видання Newsweek розмістило статтю під заголовком "Поки Трамп бариться, Путін роздмухує війну в Україні".

"Атаки, які мали місце в неділю та понеділок, важливі з точки зору сплеску на фоні типового рівня військових дій, але не надзвичайні. Це лише найсвіжіша глава в циклічній схемі безкінечних спалахів і згасань військових дій, яка стала притаманною війні в Україні", - йдеться у статті.

Видання наголошує, що за підрахунками українських військових і незалежних джерел, "російсько-сепаратистські сили" на Донбасі представлені 40 тисячами "проросійських сепаратистів" і "близько 5 тисячами солдатів регулярної армії Росії".

При цьому Росія продовжує постачати у невизнані республіки зброю, набої, війська і фінанси, що, попри заперечення Росії, підтверджують "численні незалежні звіти", не тільки України і НАТО, додає видання.

Нагадаємо, Авдіївку протягом останніх днів активно обстрілювали бойовики. Вперше за декілька місяців ворог застосував "Гради" для обстрілів житлових кварталів.

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