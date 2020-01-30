Законопроект о дезинформации передан на доработку - Бородянский
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Сейчас проходит доработка законопроекта о дезинформации на основе полученных от медиасообщества замечаний. Об этом министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил в эфире ток-шоу "Обратный отсчет" на Общественном телевидении, сообщает УНН.
"Мы хотим конструктивного диалога и мы ищем ответы на вопросы постоянно. Мы провели во вторник (28 января - ред.) стратегическую сессию с большим количеством журналистов и медиасообщества, мы получили обратную связь, разбили все замечания в группы и сейчас работаем с каждой группой замечаний, а затем вернемся к обществу, потом переделаем закон(проект) со стейкхолдерами и вернем его еще раз, покажем этот закон(проект)", - отметил Бородянский.
Министр подчеркнул важность этого законопроекта, поскольку "количество фейков увеличивается в геометрической прогрессии".
Создание ассоциации профессиональных журналистов глава МКМС связал с тем, чтобы обеспечивать журналистскому сообществу соблюдение этического кодекса.
"Мы создаем систему, в которой есть возможность отделить журналистов, которые говорят правду, от журналистов, которые не говорят правду. Причем не государством разделить, а самими журналистами", - отметил Бородянский.
Напомним, ранее Бородянский заявлял, что нормы закона о дезинформации будут действовать, пока часть Украины оккупирована.