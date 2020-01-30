Законопроєкт про дезінформацію передано на доопрацювання - Бородянський
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Зараз відбувається доопрацювання законопроєкту про дезінформацію на основі отриманих від медіаспільноти зауважень. Про це міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський заявив в ефірі ток-шоу “Зворотний відлік” на Суспільному телебаченні, повідомляє УНН.
“Ми хочемо конструктивного діалогу і ми шукаємо відповіді на питання постійно. Ми провели у вівторок (28 січня – ред.) стратегічну сесію з великою кількістю журналістів і медіаспільноти, ми отримали зворотний зв’язок, розбили всі зауваження на групи і зараз працюємо з кожною групою зауважень, а потім повернемося до суспільства, потім переробимо закон(проєкт) зі стейкхолдерами і повернемо його ще раз, покажемо цей закон(проєкт)”, - зазначив Бородянський.
Міністр підкреслив на важливості цього законопроєкту, бо "кількість фейків збільшується в геометричній прогресії".
Створення асоціації професійних журналістів глава МКМС пов'язав з тим, щоб забезпечувати журналістській спільноті дотримання етичного кодексу.
“Ми створюємо систему, у якій є можливість відділити журналістів, які говорять правду, від журналістів, які не говорять правду. Причому не державою розділити, а самими журналістами”, - зауважив Бородянський.
Нагадаємо, раніше Бородянський заявляв, що норми закону про дезінформацію будуть діяти, поки частина України окупована.