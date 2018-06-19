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Законопроект о создании антикоррупционного суда в Раде представит Филатов

Законопроект о создании антикоррупционного суда в Раде представит Филатов

Киев  •  УНН

 • 7004 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. Законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда в Верховной Раде зарегистрирован в Верховной Раде под №8497 от 19 июня, представит в парламенте заместитель главы Администрации Президента Украины Алексей Филатов. Об этом говорится в представлении Президента по законопроекту, передает УНН.

"Согласно статье 93 и части второй статьи 125 Конституции Украины вношу на рассмотрение проект Закона Украины" Об образовании Высшего антикоррупционного суда "и определяю этот законопроект как неотложный для внеочередного рассмотрения Верховной Радой Украины. Докладывать законопроект во время его рассмотрения на пленарном заседании Верховной Рады Украины заместитель Главы Администрации Президента Украины О.Филатов ", - говорится в представлении Президента.

При этом в пояснительной записке указано, что законопроектом предлагается создать Высший антикоррупционный суд по местонахождению в городе Киеве и поручить Кабинету министров Украины обеспечить финансирование мероприятий, связанных с его образованием и деятельностью.

Согласно законопроекту, после принятия закона Государственной судебной администрации Украины поручается принять меры, необходимые для реализации этого закона.

главным для законопроект определен парламентский комитет по вопросам правовой политики и правосудия. Сейчас законопроект направлен на рассмотрение комитета .

Как сообщал УНН, Президент Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной Рады проект Закона Украины " Об образовании Высшего антикоррупционного суда ".

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