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Законопроект про утворення Антикорупційного суду у Раді представить Філатов

Законопроект про утворення Антикорупційного суду у Раді представить Філатов

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 червня. УНН. Законопроект про утворення Вищого антикорупційного суду у Верховній Раді, зареєстрований у Верховній Раді під №8497 від 19 червня, представить у парламенті заступник голови Адміністрації Президента України Олексій Філатов. Про це йдеться у поданні Президента щодо законопроекту, передає УНН.

"Відповідно до статті 93 та частини другої статті 125 Конституції України вношу на розгляд проект Закону України "Про утворення Вищого антикорупційного суду" та визначаю цей законопроект як невідкладний для позачергового розгляду Верховною Радою України. Доповідатиме законопроект під час його розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України Заступник Глави Адміністрації Президента України О.Філатов", - йдеться у поданні Президента.

При цьому у пояснювальній записці вказано, що законопроектом пропонується утворити Вищий антикорупційний суд з місцезнаходженням у місті Києві та доручити Кабінету міністрів України забезпечити фінансування заходів, пов'язаних з його утворенням та діяльністю.

Згідно з законопроектом, після ухвалення закону Державній судовій адміністрації України доручається вжити заходів, необхідних для реалізації цього закону.

головним для законопроект визначено парламентський комітет з питань правової політики та правосуддя. Наразі законопроект направлено на розгляд комітету.

Як повідомляв УНН, Президент Петро Порошенко вніс на розгляд Верховної Ради проект Закону України "Про утворення Вищого антикорупційного суду".

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