Законопроект “о системе общественного здоровья” децентрализует биобезопасность Украины - Голубовская
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. Законопроект №4142 “О системе общественного здоровья” децентрализует биобезопасность Украины. Об этом заявила заслуженный врач Украины, главный инфекционист Ольга Голубовская во время эфира программы “Свобода слова Савика Шустера”, сообщает корреспондент УНН.
Цитата
“Законопроект № 4142 в обход Степанова зарегистрировал Ляшко. Наши реформаторы забывают сказать народу, что функцию эпидемиологического надзора они не передали никому. На сегодняшний день у нас на законодательном уровне нет документа, который регламентирует работу в очагах. Ощущение, что закон написан в детском садике. И я бы молчала, если бы это не касалось биобезопасности. Нас ждут глобальные вызовы, с которыми мы не справимся” — заявила Голубовская.
Детали
Как отмечает врач, данный законопроект децентрализует биобезопасность Украины, потому что в данном случае ответственность об инфекционной защите возлагается на местный уровень. Голубовская призвала правительство прислушиваться к мнению компетентных сотрудников в сфере медицины для сохранения биобезопасности в стране.
Напомним
18 мая Верховная Рада Украины на внеочередном пленарном заседании во вторник поддержала увольнение Максима Степанова с должности Министра здравоохранения Украины.
Причиной для отставки Максима Степанова стало то, что он слишком упорно “выбивал” средства на повышение зарплат медиков и закупку вакцин от COVID-19. Именно это стало основной причиной недовольства Премьер-министра Дениса Шмыгаля кандидатурой главы Минздрава, за что он и сделал представление об отставке Степанова в Верховную Раду.
Кроме того, Голубовская назвала главного претендента на должность главы Министерства здравоохранения Виктора Ляшко человеком “из компании Супрун”.