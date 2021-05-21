Законопроект “про систему громадського здоров’я” децентралізовує біобезпеку України — Голубовська

$41.280.10
45.550.52
ukru
Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою
Ексклюзив
12:43 • 8386 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10:15 • 29275 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 80240 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 164727 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 197258 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 175625 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 168336 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 114689 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 89276 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 227975 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

4м/с
94%
Популярнi новини

Трамп підтвердив готовність до зустрічі із Сі Цзіньпіном і назвав його своїм другом

10 квітня, 03:14 • 53641 перегляди

Міжнародний день братів і сестер, День гольфіста: що ще відзначають 10 квітня

10 квітня, 03:30 • 66044 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

10 квітня, 04:20 • 75096 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

10 квітня, 05:19 • 91902 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 33135 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 195727 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 227967 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 317714 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 480816 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 463389 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Урсула фон дер Ляєн

Тім Кук

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

13:10 • 130 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

12:35 • 3588 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 33168 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 45938 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 50451 перегляди
Актуальне

TikTok

Антонов Ан-225 Мрія

The Economist

The Guardian

Фокс Ньюс

Законопроект “про систему громадського здоров’я” децентралізовує біобезпеку України — Голубовська

Київ • УНН

 • 15242 перегляди

КИЇВ. 21 травня. УНН. Законопроект № 4142 “Про систему громадського здоров’я” децентралізовує біобезпеку України. Про це заявила заслужений лікар України, головний інфекціоніст Ольга Голубовська під час ефіру програми “Свобода слова Савіка Шустера”, повідомляє кореспондент УНН.

Законопроект “про систему громадського здоров’я” децентралізовує біобезпеку України — Голубовська

Цитата

“Законопроект № 4142 в обхід Степанова зареєстрував Ляшко. Наші реформатори забувають сказати народу, що функцію епідеміологічного нагляду вони не передали нікому. На сьогоднішній день у нас на законодавчому рівні немає документа, який регламентує роботу в осередках. Відчуття, що закон написаний в дитячому садку. І я б мовчала, якби це не стосувалося біобезпеки. Нас чекають глобальні виклики, з якими ми не впораємося” - заявила Голубовська.

Деталі

Як зазначає лікар, даний законопроект децентралізована біобезпеку України, тому що в даному випадку відповідальність про інфекційну захисту покладається на місцевий рівень. Голубовська закликала уряд прислухатися до думки компетентних співробітників в сфері медицини для збереження біобезпеки в країні.

Нагадаємо

18 травня Верховна Рада України на позачерговому пленарному засіданні у вівторок підтримала звільнення Максима Степанова з посади Міністра охорони здоров’я України.

Причиною для відставки Максима Степанова стало те, що він занадто завзято “вибивав” кошти на підвищення зарплат медиків і закупівлю вакцин від COVID-19. Саме це стало основною причиною невдоволення Прем’єр-міністра Дениса Шмигаль кандидатурою голови МОЗ, за що він і зробив подання про відставку Степанова до Верховної Ради.

Крім того, Голубовська назвала головного претендента на посаду глави Міністерства охорони здоров’я Віктора Ляшко людиною “з компанії Супрун”.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Brent
$63.35
Bitcoin
$81,698.20
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$34.64
Золото
$3,140.11
Ethereum
$1,593.27