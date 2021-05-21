Законопроект “про систему громадського здоров’я” децентралізовує біобезпеку України — Голубовська
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Законопроект № 4142 “Про систему громадського здоров’я” децентралізовує біобезпеку України. Про це заявила заслужений лікар України, головний інфекціоніст Ольга Голубовська під час ефіру програми “Свобода слова Савіка Шустера”, повідомляє кореспондент УНН.
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“Законопроект № 4142 в обхід Степанова зареєстрував Ляшко. Наші реформатори забувають сказати народу, що функцію епідеміологічного нагляду вони не передали нікому. На сьогоднішній день у нас на законодавчому рівні немає документа, який регламентує роботу в осередках. Відчуття, що закон написаний в дитячому садку. І я б мовчала, якби це не стосувалося біобезпеки. Нас чекають глобальні виклики, з якими ми не впораємося” - заявила Голубовська.
Деталі
Як зазначає лікар, даний законопроект децентралізована біобезпеку України, тому що в даному випадку відповідальність про інфекційну захисту покладається на місцевий рівень. Голубовська закликала уряд прислухатися до думки компетентних співробітників в сфері медицини для збереження біобезпеки в країні.
Нагадаємо
18 травня Верховна Рада України на позачерговому пленарному засіданні у вівторок підтримала звільнення Максима Степанова з посади Міністра охорони здоров’я України.
Причиною для відставки Максима Степанова стало те, що він занадто завзято “вибивав” кошти на підвищення зарплат медиків і закупівлю вакцин від COVID-19. Саме це стало основною причиною невдоволення Прем’єр-міністра Дениса Шмигаль кандидатурою голови МОЗ, за що він і зробив подання про відставку Степанова до Верховної Ради.
Крім того, Голубовська назвала головного претендента на посаду глави Міністерства охорони здоров’я Віктора Ляшко людиною “з компанії Супрун”.