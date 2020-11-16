В Раде планируют рассмотреть законопроект о локализации на следующей сессионной неделе

У Наталухи спросили, почему законопроект о локализации откладывается для рассмотрения во втором чтении уже несколько месяцев, на что нардеп ответил: “Я благодарю вас, что поддержали в первом чтении, рассчитываю на поддержку во втором. Я, как никто другой, заинтересован в этом законопроекте (о локализации — ред.), просто потому, что являюсь первым автором в этом законе ... Я напомню, к законопроекту было подано около 2,5 тыс. поправок. На сегодняшний день мы отработали рабочей группой большинство из них. Я надеюсь, что в конце ноября — начале декабря, мы увидим этот законопроект в зале. Мы рассчитывали подать его на следующую сессионную неделю. К сожалению, мы перенесли следующую сессионную неделю ... Я с вами согласен (рассмотреть законопроект на следующей сессионной неделе — ред.)”, — сказал Наталуха.

Он отметил, что “абсолютно недопустимо”, что на сегодня уровень проникновения импорта в публичные закупки превышает 55%.

Напомним, законопроектом № 3739 предлагается внести изменения в закон о публичных закупках “с целью модернизации украинской промышленности”. Речь идет об установлении временно — с 1 января 2021 года сроком на десять лет — особенностей осуществления процедур закупки отдельных товаров. С целью усовершенствования процедуры оценки тендерных предложений предлагается установить перечень товаров, в отношении которых использование требований локализации является обязательным при проведении публичных закупок.