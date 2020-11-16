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У Раді планують розглянути законопроект про локалізацію наступного сесійного тижня

У Раді планують розглянути законопроект про локалізацію наступного сесійного тижня

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 листопада. УНН. Законопроект про локалізацію має бути розглянутий Верховною Радою наступного сесійного тижня. Про це в ефірі ток-шоу “Свобода слова” заявив народний депутат від “Слуги народу”, голова комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха, передає УНН.

У Наталухи запитали, чому законопроект про локалізацію відкладається для розгляду у другому читанні вже кілька місяців, на що нардеп відповів: “Я дякую вам, що підтримали в першому читанні, розраховую на підтримку в другому. Я, як ніхто інший, зацікавлений у цьому законопроекті (про локалізацію — ред.), просто тому, що є першим автором в цьому законі... Я нагадаю, до законопроекту було подано близько 2,5 тис. правок. На сьогоднішній день ми відпрацювали робочою групою більшість з них. Я маю надію, що наприкінці листопада — на початку грудня, ми побачимо цей законопроект в залі. Ми розраховували подати його на наступний сесійний тиждень. На жаль, ми перенесли наступний сесійний тиждень... Я з вами згоден (розглянути законопроект наступного сесійного тижня — ред.)”, — сказав Наталуха.

Він зазначив, що “абсолютно неприпустимо”, що станом на сьогодні рівень проникнення імпорту в публічні закупівлі перевищує 55%.

Нагадаємо, законопроектом № 3739 пропонується внести зміни до закону про публічні закупівлі “з метою модернізації української промисловості”. Ідеться про встановлення тимчасово — з 1 січня 2021 року строком на десять років — особливостей здійснення процедур закупівлі окремих товарів. З метою удосконалення процедури оцінювання тендерних пропозицій пропонується встановити перелік товарів, щодо яких використання вимог локалізації є обов’язковим при проведенні публічних закупівель.

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