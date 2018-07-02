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Законопроект о гендерном равенстве не предусматривает принудительной мобилизации женщин в ВСУ - нардеп

Законопроект о гендерном равенстве не предусматривает принудительной мобилизации женщин в ВСУ - нардеп

Киев  •  УНН

 • 17117 просмотра

КИЕВ. 2 июля. УНН. Закон о гендерном равенстве, который предлагает равные права мужчины и женщины во время прохождения службы в ВСУ не предусматривает принудительной мобилизации женщин в армию. Об этом в кулуарах парламента заявил народный депутат Украины от фракции БПП Иван Винник, передает корреспондент УНН.

"Относительно проекта закона о гендерном равенстве - равные права мужчины и женщины во время прохождения службы в ВСУ. Российская пропаганда заявила, что мы будем принудительно мобилизовать женщин на службу в армию. Это абсолютная манипуляция - Украина просто дает равные права, а дальше женщина может сама определиться", - подчеркнул Винник.

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Ранее Рада планировала отменить гендерную дискриминацию в армии.

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