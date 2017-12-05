Рада планує скасувати гендерну дискримінацію в армії
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Верховна Рада планує надати чоловікам та жінкам однакові можливості укладання контракту для проходження військової служби. Відповідний законопроект у першому читанні підтримали 230 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
Законопроектом пропонується надати особам обох статей рівні можливості щодо укладення контракту на проходження військової служби, визначивши, що жінки можуть укладати контракт на проходження військової служби до досягнення граничного віку перебування на військовій службі.
Також закріплюється принцип, за яким жінки проходять військову службу на рівних засадах із чоловіками, що включає рівний доступ до посад і військовий звань та рівний обсяг відповідальності під час виконання обов’язків військової служби.
Крім цього пропонується скасувати обмеження щодо служби жінок у запасі та проходження ними військових зборів.
Як повідомляв УНН, українці просять Президента забов’язати жінок проходити військову службу.