Рада планирует отменить гендерную дискриминацию в армии
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Верховная Рада планирует предоставить мужчинам и женщинам равные возможности заключения контракта для прохождения военной службы. Соответствующий законопроект в первом чтении поддержали 230 народных депутатов, передает корреспондент УНН.
Законопроектом предлагается предоставить лицам обоего пола равные возможности по заключению контракта на прохождение военной службы, определив, что женщины могут заключать контракт на прохождение военной службы до достижения предельного возраста пребывания на военной службе.
Также закрепляется принцип, согласно которому женщины проходят военную службу на равных началах с мужчинами, включая равный доступ к должностям и воинским званиям и равный объем ответственности при исполнении обязанностей военной службы.
Кроме этого предлагается отменить ограничения по службе женщин в запасе и прохождения ими военных сборов.
Как сообщал УНН, украинцы просят Президента обязать женщин проходить военную службу.