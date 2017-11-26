Українці просять Президента забов’язати жінок проходити військову службу
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. На офіційному сайті Адміністрації Президента України зареєстрована петиція з проханням ввести обов’язкову військову службу для жінок, передає УНН з посиланням на відповідну петицію.
“У зв’язку з необхідністю дотримання гендерної рівності та припинення дискримінації чоловіків, в державі Україна потрібно прийняти закон про проходження обов’язкової військової служби жінками”, — йдеться у петиції № 22/041146-еп.
Автором петиції виступив Євген Лещинський.
Петиція зареєстрована 24 листопада і вже набрала 6 тисяч голосів із 25 тис потрібних.
Як повідомляв УНН, Порошенку запропонували присвоїти Окуєвій звання “Героя України”.