Украинцы просят Президента обязать женщин проходить военную службу
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. На официальном сайте Администрации Президента Украины зарегистрирована петиция с просьбой ввести обязательную военную службу для женщин, передает УНН со ссылкой на соответствующую петицию.
"В связи с необходимостью соблюдения гендерного равенства и прекращения дискриминации мужчин, в государстве Украина нужно принять закон о прохождении обязательной военной службы женщинами", - говорится в петиции № 22/041146-эп.
Автором петиции выступил Евгений Лещинский.
Петиция зарегистрировано 24 ноября и уже набрала 6 тыс. голосов из 25 тыс нужных.
Как сообщал УНН, Порошенко предложили присвоить Окуевий звание "Героя Украины".