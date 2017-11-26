Украинцы просят Президента обязать женщин проходить военную службу

"В связи с необходимостью соблюдения гендерного равенства и прекращения дискриминации мужчин, в государстве Украина нужно принять закон о прохождении обязательной военной службы женщинами", - говорится в петиции № 22/041146-эп.

Автором петиции выступил Евгений Лещинский.

Петиция зарегистрировано 24 ноября и уже набрала 6 тыс. голосов из 25 тыс нужных.

Как сообщал УНН, Порошенко предложили присвоить Окуевий звание "Героя Украины".