Порошенку запропонували присвоїти Окуєвій звання "Героя України"

"За особистий героїзм та відданість Україні, проявлені нею в ході участі в Революції Гідності та антитерористичній операції, нагородити званням "Герой України" Окуєву Аміну Вікторівну (посмертно)", - йдеться у петиції.

При цьому зазначається, що Окуєва, яка боролася проти свавілля корумпованої проросійської влади часів екс-президента України Віктора Януковича, самовіддано захищала українську державність в часи вторгнення російсько-терористичних військ, гідна найвищої відзнаки, як визнання її заслуг.

Петиція зареєстрована під №22/040610-еп 1 листопада і набрала 17 з 25 тис. необхідних голосів.

Як повідомляв УНН, біля селища Глеваха Київської області обстріляли автомобіль Аміни Окуєвої, активістка - загинула.