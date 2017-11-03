Порошенко предложили присвоить Окуевой звание "Героя Украины"
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Президенту Украины Петру Порошенко предлагают присвоить убитой активистке Амине Окуевой посмертно звания "Герой Украины". Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте официального интернет-представительства Президента Украины, передает УНН.
"За личный героизм и преданность Украине, проявленные ею в ходе участия в Революции Достоинства и антитеррористической операции, наградить званием "Герой Украины" Окуеву Амину Викторовну (посмертно)", - говорится в петиции.
При этом отмечается, что Окуева, которая боролась против произвола коррумпированной пророссийской власти времен экс-президента Украины Виктора Януковича, самоотверженно защищала украинскую государственность во времена вторжения российско-террористических войск, достойна самой высокой награды, как признание ее заслуг.
Петиция зарегистрирована под №22 / 040610-эп 1 ноября и набрала 17 из 25 тыс. необходимых голосов.
Как сообщал УНН, возле поселка Глеваха Киевской области обстреляли автомобиль Амины Окуевой, активистка - погибла.