Порошенко предложили присвоить Окуевой звание "Героя Украины"

"За личный героизм и преданность Украине, проявленные ею в ходе участия в Революции Достоинства и антитеррористической операции, наградить званием "Герой Украины" Окуеву Амину Викторовну (посмертно)", - говорится в петиции.

При этом отмечается, что Окуева, которая боролась против произвола коррумпированной пророссийской власти времен экс-президента Украины Виктора Януковича, самоотверженно защищала украинскую государственность во времена вторжения российско-террористических войск, достойна самой высокой награды, как признание ее заслуг.

Петиция зарегистрирована под №22 / 040610-эп 1 ноября и набрала 17 из 25 тыс. необходимых голосов.

Как сообщал УНН, возле поселка Глеваха Киевской области обстреляли автомобиль Амины Окуевой, активистка - погибла.