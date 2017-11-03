Порошенко предложили присвоить Окуевой звание "Героя Украины"

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 53097 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 120838 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 104568 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 107270 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 106059 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 97698 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 104683 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102340 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 144258 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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Актуальное
Порошенко предложили присвоить Окуевой звание "Героя Украины"

Порошенко предложили присвоить Окуевой звание "Героя Украины"

Киев  •  УНН

 • 13831 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Президенту Украины Петру Порошенко предлагают присвоить убитой активистке Амине Окуевой посмертно звания "Герой Украины". Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте официального интернет-представительства Президента Украины, передает УНН.

"За личный героизм и преданность Украине, проявленные ею в ходе участия в Революции Достоинства и антитеррористической операции, наградить званием "Герой Украины" Окуеву Амину Викторовну (посмертно)", - говорится в петиции.

При этом отмечается, что Окуева, которая боролась против произвола коррумпированной пророссийской власти времен экс-президента Украины Виктора Януковича, самоотверженно защищала украинскую государственность во времена вторжения российско-террористических войск, достойна самой высокой награды, как признание ее заслуг.

Петиция зарегистрирована под №22 / 040610-эп 1 ноября и набрала 17 из 25 тыс. необходимых голосов.

Как сообщал УНН, возле поселка Глеваха Киевской области обстреляли автомобиль Амины Окуевой, активистка - погибла.

Украинские Национальные Новости

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