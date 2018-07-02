Законопроект про гендерну рівність не передбачає примусової мобілізації жінок до ЗСУ – нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. Закон про гендерну рівність, який пропонує рівні права чоловіка та жінки під час проходження служби у ЗСУ не передбачає примусової мобілізації жінок в армію. Про це в кулуарах парламенту заявив народний депутат України від фракції БПП Іван Вінник, передає кореспондент УНН.
“Щодо проекту закону про гендерну рівність — рівні права чоловіка та жінки під час проходження служби у ЗСУ. Російська пропаганда заявила, що ми будемо примусово мобілізувати жінок на службу в армію. Це абсолютна маніпуляція — Україна просто дає рівні права, а далі жінка може сама визначитись”, — наголосив Вінник.
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Раніше Рада планувала скасувати гендерну дискримінацію в армії.