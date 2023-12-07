Законопроект относительно независимости САП прошел комитет на фоне призывов G7 отменить "правки Лозового"
Киев • УНН
Комитет Верховной Рады рекомендовал принять законопроект по САП № 10060 по результатам рассмотрения в комитете
Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рассмотрел законопроект об усилении самостоятельности Специализированной антикоррупционной прокуратуры (№ 10060) и рекомендовал парламенту по результатам рассмотрения принять его во втором чтении и в целом, сообщили в парламенте 6 декабря, пишет УНН.
Детали
Как сообщается, при рассмотрении вышеупомянутого вопроса министр юстиции Украины Денис Малюська указал, что "правительство и Министерство юстиции Украины полностью поддерживает решение подкомитета по вопросам деятельности органов прокуратуры по законопроекту № 10060. Принятие законопроекта во втором чтении, в редакции, предложенной подкомитетом, будет достижением для Украины, и выполнением обязательств перед Международным валютным фондом и ЕС в рамках микрофинансовой помощи, что позволит открыть финансирование для Украины".
"Решение - рекомендовать по результатам рассмотрения принять во втором чтении и в целом как закон", - указали в парламенте.
Дополнение
Перед заседанием комитета, 5 декабря, послы стран G7 указывали, что "внимательно следят за реформой САП". "Для укрепления антикоррупционных усилий мы советуем взять за основу текущий проект и отменить поправки Лозового, защитить юрисдикцию САП/НАБУ и позволить САП запрашивать экстрадицию + инициировать расследование против парламентариев", - указано в заявлении послов G7 в X.
Представители гражданского общества после заседания комитета указывали на то, что законопроект - без полной отмены "правок Лозового".
Законопроект относительно независимости САП прошел комитет на фоне призывов G7 отменить "правки Лозового"
Комитет Верховной Рады рекомендовал принять законопроект по САП № 10060 по результатам рассмотрения в комитете.
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