Закон о снижении "зеленого" тарифа направлен на подпись Президенту

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 13516 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
08:02 • 28374 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
5 марта, 02:32 • 106113 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 115416 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 119768 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 155581 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 118072 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 145201 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104669 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102910 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Закон о снижении "зеленого" тарифа направлен на подпись Президенту

Закон о снижении "зеленого" тарифа направлен на подпись Президенту

Киев  •  УНН

 • 11367 просмотра

КИЕВ. 28 июля. УНН. Закон о снижении "зеленого" тарифа направлен на подпись Президенту Украины Владимиру Зеленскому, передает УНН со ссылкой на данные портала ВРУ.

Речь о правительственном законопроекте "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии" (реестр. № 3658), подготовленный Минэнерго. Его поддержали 228 народных депутатов, 21 июля.

Документ позволяет решить самые насущные экономические и технические вызовы в области возобновляемой энергетики Украины, информируют в Министерстве.

Его положение реализуют договоренности правительства и инвесторов в области ВИЭ в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании.

Принятие законопроекта позволит снизить "зеленые" тарифы, сократить объемы ввода новой мощности СЭС в эксплуатацию по "зеленому" тарифу, усилить ответственность за созданные небалансы и усовершенствовать аукционную модель поддержки, сделав ее более гибкой, адаптивной и эффективной.

Реализация закона позволит снизить финансовую нагрузку на потребителей более чем на 6 млрд грн ежегодно, или примерно на 2 млрд евро за весь срок действия зеленого тарифа, пролонгации которого не предусмотрено.

Украинские Национальные Новости

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