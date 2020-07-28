Закон про зниження "зеленого" тарифу направлено на підпис Президенту
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. Закон про зниження "зеленого" тарифу направлено на підпис Президенту України Володимиру Зеленському, передає УНН із посиланням на дані порталу ВРУ.
Мова про урядовий законопроект "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії" (реєстр. № 3658), підготовлений Міненерго. Його підтримали 228 народних депутатів, 21 липня.
Документ дозволяє вирішити найбільш нагальні економічні та технічні виклики в галузі відновлюваної енергетики України, інформують у Міністерстві.
Його положення реалізують домовленості уряду та інвесторів в галузі ВДЕ відповідно до Меморандуму про порозуміння.
Прийняття законопроекту дозволить знизити "зелені" тарифи, скоротити обсяги уведення нової потужності СЕС в експлуатацію за "зеленим" тарифом, посилити відповідальність за створені небаланси та удосконалити аукціонну модель підтримки, зробивши її більш гнучкою, адаптивною та ефективною.
Реалізація закону дозволить знизити фінансове навантаження на споживачів більше, ніж на 6 млрд грн щорічно, або приблизно на 2 млрд євро за увесь строк дії зеленого тарифу, пролонгацію якого не передбачено.