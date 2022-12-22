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Призвал получать паспорта рф: экс-нардепу от "партии регионов" Святашу сообщено о подозрении

Призвал получать паспорта рф: экс-нардепу от "партии регионов" Святашу сообщено о подозрении

Киев • УНН

 • 345985 просмотра

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Бывшему народномудепутату от "партии регионов" Дмитрию Святашу сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины, он объявлен в розыск. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура и СБУ, передает УНН.

Согласно фото, которое опубликовала СБУ, речь идет о бывшем нардепе от партии регионов Дмитрии Святаше.

Цитата

«Киевская городская прокуратура сообщила о подозрении народному депутату Украины IV-VIII созывов в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 1 ст. 110 УК Украины)», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что по данным следствия, бывший народный избранник в августе 2022 года на своей официальной странице в социальной сети опубликовал пост с публичными призывами к поддержке военной агрессии рф против Украины, превознесением государства-агрессора и его действий по оккупации территорий Украины.

«В сообщении он утверждал, что украинское население на захваченных территориях положительно относится к оккупантам, повторял российскую пропаганду о якобы обеспечении жителей системной гуманитарной помощью, восстановлении разрушенных населенных пунктов и внедрении российских стандартов социального обеспечения», - отмечается в сообщении. 

Кроме того, как указано, подозреваемый убеждал жителей временно оккупированных территорий Херсонской, Запорожской и Харьковской областей в возможности получить списание кредитных долгов. Для этого им необходимо «проявить свою гражданскую позицию» и получить российские паспорта.

«По утверждениям экс-нардепа, который по имеющимся данным скрывается на территории рф, «выбор народа Украины – быть с россией», - информирует прокуратура.

Кроме того, СБУ сообщает, что бывший нардеп от партии регионов Святаш объявлен в розыск.

Прокуратура напомнила, что ранее экс-нардеп был уведомлен о подозрении по факту незаконного отчуждения более 200 объектов недвижимости и корпоративных прав трех обществ с целью дальнейшей легализации этого имущества.

В рамках уголовного производства в августе 2022 года по ходатайству Киевской городской прокуратуры активы бывшего народного депутата Украины стоимостью 600 млн грн арестованы и переданы в управление АРМА.

Дополнение

Служба безопасности Украины 22 октября задержала экс-нардепа, президента “Мотор Сич” Вячеслава Богуслаева. Мужчину подозревают в коллаборационизме и обвиняют в госсовете.

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