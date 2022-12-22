Закликав отримувати паспорти рф: екснардепу від "партії регіонів" Святашу повідомлено про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Колишньому народному депутату від "партії регіонів" Дмитру Святашу повідомлено про підозру у посяганні на територіальну цілісність України та оголошено у розшук. Про це повідомляє Київська міська прокуратура та СБУ, передає УНН.
Згідно з фото, яке опублікувала СБУ, йдеться про колишнього нардепа від партії регіонів Дмитра Святаша.
Цитата
«Київська міська прокуратура повідомила про підозру народному депутату України IV-VIII скликань у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 1 ст. 110 КК України)», - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що за даними слідства, колишній народний обранець у серпні 2022 року на своїй офіційній сторінці у соціальній мережі опублікував пост із публічними закликами до підтримки військової агресії рф проти України, звеличуванням держави-агресора та її дій з окупації територій України.
«У дописі він стверджував, що українське населення на захоплених територіях позитивно ставиться до окупантів, повторював російську пропаганду про нібито забезпечення мешканців системною гуманітарною допомогою, відновлення зруйнованих населених пунктів та впровадження російських стандартів соціального забезпечення», - зазначається в повідомленні.
Окрім того, як вказано, підозрюваний переконував жителів тимчасово окупованих територій Херсонської, Запорізької та Харківської областей у можливості отримати списання кредитних боргів. Для цього їм необхідно «проявити свою громадянську позицію» та отримати російські паспорти.
«За твердженнями екснардепа, який за наявними даними переховується на території рф, «вибір народу України – бути з росією», - інформує прокуратура.
Окрім того, СБУ повідомляє, що колишнього нардепа від партії регіонів Святаша оголошено у розшук.
Прокуратура нагадала, що раніше екснардепу було повідомлено про підозру за фактом незаконного відчуження понад 200 об’єктів нерухомості та корпоративних прав трьох товариств з метою подальшої легалізації цього майна.
У межах кримінального провадження у серпні 2022 року за клопотанням Київської міської прокуратури активи колишнього народного депутата України вартістю 600 млн грн заарештовано та передано в управління АРМА.
Доповнення
Служба безпеки України 22 жовтня затримала екснардепа, президента “Мотор Січ” В'ячеслава Богуслаєва. Чоловіка підозрюють у колабораціонізмі й звинувачують у держраді.