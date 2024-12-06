Захватчики прочесывают оккупированные села Херсонщины в поисках дезертиров-ЦНС

На временно оккупированных территориях Херсонской области российские силовики проводят масштабные рейды, направленные на выявление военных, бежавших с позиций. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что в регионе зафиксированы случаи массового невыполнения приказов подчиненными из-за низкого морального состояния и злоупотребления алкоголем. В результате оккупационное командование приняло решение провести рейды полицаев по заброшенным населенным пунктам из Росгвардии с целью отыскать дезертиров.

В случае обнаружения беглецов – их бросают в мясные штурмы на других направлениях фронта. Таким образом враг запугивает личный состав и поддерживает дисциплину. Однако практика показывает, что даже такие методы не помогают,