Захватчики планируют конфискацию земель на захваченных территориях Украины

Вражеские силы продолжают захватническую политику на временно оккупированных территориях Украины. Об этом сообщает Центр Национального Сопротивления, передает УНН.

Детали

Кроме создания реестра «бесхозных» помещений, оккупанты начали процесс изъятия земельных участков у местных жителей. С 1 марта 2025 года участки, на которых не велось строительство или иное использование в течение двух лет, будут конфискованы.

Владельцы могут потерять свои дачи или земли под личное подсобное хозяйство, если надзорные органы решат, что участок не используется. Как именно будут определять «задействованность» земли, остается неизвестным.

Оккупационные администрации также продолжают рейды, направленные на поиск недвижимости без переоформленных документов по российскому законодательству.

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